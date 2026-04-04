Вірменія виходить із орбіти Росії?

Без Вірменії позиції Росії на Південному Кавказі суттєво слабшають

Зустріч Нікола Пашиняна з Володимиром Путіним у Москві 1 квітня 2026 року формально назвали робочою. Фактично це виглядає як завершення тривалого процесу віддалення Єревана від Кремля. Публічні заяви були стриманими, але зміст переговорів показує інше.

Росія швидко втрачає роль ключового гравця на Кавказі і дедалі більше опиняється у позиції спостерігача без реальних важелів впливу.

Поїздка Пашиняна до Москви не була спробою домовитися чи отримати підтримку. Вона радше зафіксувала вже прийняте рішення. Єреван визначився зі стратегічним курсом і рухається у напрямку європейських стандартів та безпекової співпраці із Заходом.

Армянське керівництво більше не розраховує на російські гарантії, які в критичні моменти не спрацювали.

Вірменія поступово виходить із реальної участі в ОДКБ. Формально зв’язок ще зберігається, але змісту в ньому вже майже немає. На цьому тлі посилюється співпраця з НАТО, зокрема через програми прозорості та реформ оборонного сектору. Російський військовий вплив виглядає застарілим і неефективним. Фактично присутність Москви в безпековій архітектурі Вірменії втратила довіру.

Єреван готується до першого саміту з Європейським Союзом, який відбудеться 4–5 травня 2026 року. Участь керівництва ЄС означає зміну балансу сил у регіоні. Вірменія стає точкою входу європейської політики на Кавказі. Для Росії це означає втрату впливу поруч із власними кордонами, де формується середовище з іншими правилами гри та економічними зв’язками.

Без Вірменії позиції Росії на Південному Кавказі суттєво слабшають. Азербайджан і Туреччина діють самостійно, Грузія зберігає власний курс. Єреван був останнім елементом, який утримував російську присутність у регіоні. Тепер цей фактор зникає. Тиск Москви більше не сприймається як стримуючий чинник і лише пришвидшує дистанціювання від євразійських структур.

Проблемним стає і транспортний напрямок Північ Південь. Росія розраховувала використовувати територію Вірменії для контролю логістичних потоків у напрямку Ірану та Індії. Зміна зовнішньополітичного курсу Єревана та активна роль США у регіоні руйнують ці плани. Вірменія обирає інтеграцію у ширші міжнародні маршрути без російського контролю.

Підсумок очевидний. Візит Пашиняна до Москви не про партнерство. Це фіксація розходження шляхів. Вірменія рухається до самостійної моделі розвитку та нових союзів. Росія втрачає не лише союзника, а й позиції на Кавказі. Подальші кроки Єревана визначать швидкість остаточного виходу з євразійських структур після травневого саміту з ЄС.