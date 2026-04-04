Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Вірменія виходить із орбіти Росії?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вірменія поступово виходить із реальної участі в ОДКБ
Без Вірменії позиції Росії на Південному Кавказі суттєво слабшають

Зустріч Нікола Пашиняна з Володимиром Путіним у Москві 1 квітня 2026 року формально назвали робочою. Фактично це виглядає як завершення тривалого процесу віддалення Єревана від Кремля. Публічні заяви були стриманими, але зміст переговорів показує інше.

Росія швидко втрачає роль ключового гравця на Кавказі і дедалі більше опиняється у позиції спостерігача без реальних важелів впливу.

Поїздка Пашиняна до Москви не була спробою домовитися чи отримати підтримку. Вона радше зафіксувала вже прийняте рішення. Єреван визначився зі стратегічним курсом і рухається у напрямку європейських стандартів та безпекової співпраці із Заходом.

Армянське керівництво більше не розраховує на російські гарантії, які в критичні моменти не спрацювали.

Вірменія поступово виходить із реальної участі в ОДКБ. Формально зв’язок ще зберігається, але змісту в ньому вже майже немає. На цьому тлі посилюється співпраця з НАТО, зокрема через програми прозорості та реформ оборонного сектору. Російський військовий вплив виглядає застарілим і неефективним. Фактично присутність Москви в безпековій архітектурі Вірменії втратила довіру.

Єреван готується до першого саміту з Європейським Союзом, який відбудеться 4–5 травня 2026 року. Участь керівництва ЄС означає зміну балансу сил у регіоні. Вірменія стає точкою входу європейської політики на Кавказі. Для Росії це означає втрату впливу поруч із власними кордонами, де формується середовище з іншими правилами гри та економічними зв’язками.

Без Вірменії позиції Росії на Південному Кавказі суттєво слабшають. Азербайджан і Туреччина діють самостійно, Грузія зберігає власний курс. Єреван був останнім елементом, який утримував російську присутність у регіоні. Тепер цей фактор зникає. Тиск Москви більше не сприймається як стримуючий чинник і лише пришвидшує дистанціювання від євразійських структур.

Проблемним стає і транспортний напрямок Північ Південь. Росія розраховувала використовувати територію Вірменії для контролю логістичних потоків у напрямку Ірану та Індії. Зміна зовнішньополітичного курсу Єревана та активна роль США у регіоні руйнують ці плани. Вірменія обирає інтеграцію у ширші міжнародні маршрути без російського контролю.

Підсумок очевидний. Візит Пашиняна до Москви не про партнерство. Це фіксація розходження шляхів. Вірменія рухається до самостійної моделі розвитку та нових союзів. Росія втрачає не лише союзника, а й позиції на Кавказі. Подальші кроки Єревана визначать швидкість остаточного виходу з євразійських структур після травневого саміту з ЄС.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія Азербайджан Вірменія конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua