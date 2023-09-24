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У Санкт-Петербурзі після вибухів зникло світло

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі після вибухів зникло світло
В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів
фото з відкритих джерел

Електрики не було в районі Шушари та аеропорту Пулково

Увечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту Пулково зникла електрика. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як ідеться у повідомленнях, за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.

«За словами місцевих, відключення електрики сталося близько півгодини тому, а до цього вони бачили спалах у небі та хлопок», – пише канал «Осторожно, новости».

Влада поки ніяк не коментувала подію.

В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення. Судячи з онлайн-табло Пулково, збій не призвів до затримок рейсів.

Раніше у петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом. 

Також у суботу, 16 вересня, вранці в аеропортах Москви затримано майже 30 рейсів.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня щонайменше 13 рейсів було затримано та чотири скасовано у трьох московських аеропортах – «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво».

У ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Теги: винищувач страхування безпілотник

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