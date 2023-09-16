У Москві паралізована робота усіх аеропортів

Вилетіти не можуть літаки з усіх трьох московських аеропортів

Причина затримки авіарейсів наразі невідома

У суботу, 16 вересня, вранці в аеропортах Москви затримано майже 30 рейсів. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Ще чотири рейси – скасовані.

Вилетіти не можуть літаки в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво».

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Причина затримки рейсів наразі невідома.

Водночас міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч проти 16 вересня у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два українські безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня щонайменше 13 рейсів було затримано та чотири скасовано у трьох московських аеропортах – «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво».

У ніч проти 7 вересня безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

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До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.