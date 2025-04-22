Біля Гостомеля горять торфовища

Загорання зафіксовано поблизу селища Гостомель, в районі дачного кооперативу

Біля Гостомеля Київської області другу добу триває ліквідація торф'яної пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Повідомляється, що загоряння торфу було виявлене в суботу, 19 квітня, у районі дачного кооперативу. Площа пожежі становила три гектари.

Загорання торфу на площі 3 га було виявлено поблизу селища Гостомель фото: ДСНС України/Facebook

«На місці події другу добу працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча», – інформують у ДСНС.

Рятувальники продовжують ліквідацію загорання торфу фото: ДСНС україни/Facebook

Загорання зафіксовано поблизу селища Гостомель, в районі дачного кооперативу фото: ДСНС України/Facebook

У ДСНС зауважили, що минулої доби в екосистемі України сталася 351 пожежа на площі понад 377 га. Зокрема у Київській області за останню добу ліквідували 66 пожеж. У Харківській і Житомирській областях - по 34 пожежі.

Нагадаємо, оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці.