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Стало відомо про перших постраждалих у Києві через ворожу атаку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо про перших постраждалих у Києві через ворожу атаку
У столичній багатоповерхівці зайнялась пожежа на верхніх поверхах через атаку дронів
скриншот з відео

На всіх локаціях працюють екстрені служби

У ніч на 23 березня росіяни здійснили чергову атаку на Київ. У кількох районах столиці впали уламки ворожих дронів. Міський голова Віталій Кличко підбив перші підсумки нічної атаки на Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва.

Наразі відомо, що постраждали семеро мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі уламки збитого БпЛА влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення – заклад харчування.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону. У Подільському районі уламки впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі.

На всіх локаціях працюють екстрені служби. У мережі опублікували відео нічної атаки на Київ.

До слова, сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:39. О 21:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня росіяни атакували Київ та область дронами. Внаслідок падіння уламків у передмісті столиці загорілась суха трава.

Повідомляється, що у Бучанському районі під Києвом палає поле через падіння уламків ворожого безпілотника. На місці працюють пожежники, які намагаються локалізувати займання.

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Теги: пожежа Віталій Кличко обстріл росіяни дрон

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