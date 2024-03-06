Пожежа на Осокорках: столична влада розглядатиме усі версії, зокрема й підпал
За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки»
Правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини, а також наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах у Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
«За моїм дорученням правоохоронні органи, екологічні служби та інші уповноважені відомства з’ясовують причини та наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах», – зазначив Попко.
За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь – з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки.
«Щодо причин пожежі – ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.
На території екопарку встановлено чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань», – додав Попко.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. На Осокорках палали заказник «Осокорківські луки» і заказник «озеро Тягле». Горіли десятки гектарів заповідних водно-болотних угідь.
Із 16:46 до Служби порятунку стали надходити повідомлення про пожежу біля озера Тягле. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.
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