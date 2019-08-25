У Санкт-Петербурзі затримували учасника одиночного пікету на підтримку України



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Увечері Олексія Соловйова відпустили з відділку Архівне фото затриманого

Затриманий навіть не встиг дістати плакат із пакета

У російському Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною.

Як повідомляють росЗМІ, пікети проходили на перетині Невського проспекту і Малої Садової.

Один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію «ОВД-Инфо» про своє затримання.

За словами Соловйова, затримання відбулося ще до початку його участі в акції: він навіть не встиг дістати плакат із пакета.

Увечері Соловйова відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.

Нагадаємо, у російському Новосибірську місцеві активісти провели погоджений мітинг до Дня Незалежності України.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.