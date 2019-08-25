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    У світі

    У Санкт-Петербурзі затримували учасника одиночного пікету на підтримку України

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    Увечері Олексія Соловйова відпустили з відділку - У Санкт-Петербурзі затримували учасника одиночного пікету на підтримку України
    Увечері Олексія Соловйова відпустили з відділку
    Архівне фото затриманого

    Затриманий навіть не встиг дістати плакат із пакета

    У російському Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною.

    Як повідомляють росЗМІ, пікети проходили на перетині Невського проспекту і Малої Садової.

    Один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію «ОВД-Инфо» про своє затримання.

    За словами Соловйова, затримання відбулося ще до початку його участі в акції: він навіть не встиг дістати плакат із пакета.

    Увечері Соловйова відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.

    Нагадаємо, у російському Новосибірську місцеві активісти провели погоджений мітинг до Дня Незалежності України.

    Як відомо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

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