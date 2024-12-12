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На Шрі-Ланці зафіксовано тисячі випадків зараження невідомою лихоманкою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На Шрі-Ланці зафіксовано тисячі випадків зараження невідомою лихоманкою
Мешканці Шрі-Ланки потерпають від хвороби
фото із відкритих джерел

Окрім 10 тис. інфікованих є і два перші смертельні випадки 

На Шрі-Ланці близько 10 тис. мешканців захворіли на невідому для медиків лихоманку. Про це повідомило видання Daily Mirror із посиланням на представників Міністерства охорони здоров'я держави.

За припущеннями лікарів, спалах хвороби в місті Джафна може бути викликаний так званою щурячою лихоманкою (лептоспіроз), яка виникає на тлі несприятливих погодних умов. Основними переносниками хвороби вважаються гризуни та комахоїдні. Проте сама хвороба і лихоманка проявляється нетипово. 

«Кількість загиблих у Джафні спочатку зросла до п’яти, при цьому директор лікарні Сатьямурті підтвердив, що три з летальних випадків були спричинені від хвороби схожої із лептоспірозом, тоді як інші два випадки не були підтверджені», – зазначає Daily Mirror.

Померлі віком 20 та 65 років втратили життя від лихоманки та респіраторних ускладнень. Зразки крові були відправлені в Коломбо для подальшого аналізу.

Зазначається, що через повені та дощі затоплює багато районів, тому кількість хворих зростає.

Раніше повідомлялося, що у південно-західній провінції Демократичної Республіки Конго 143 особи померли від невідомої хвороби. Для проведення аналізу з метою виявлення збудника захворювання до зони направили бригаду лікарів. При цьому кількість заражених продовжує зростати.

До слова, міністерство охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд проводить розслідування після зникнення 323 флаконів із зразками вірусів із місцевої лабораторії. Серед зниклих зразків були віруси з різними клінічними характеристиками. Близько 100 пляшок містили вірус Хендра з летальністю 57%, що передається від коней до людини.

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