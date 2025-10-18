Головна Світ Соціум
У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді
Затриманий чоловік погрожував українцям та нападава з кулаками
скріншот з відео

Конфлікт розпочався після того, як затриманий почув, як жінка розмовляє українською зі своїм чоловіком

Швейцарська поліція затримала 42-річного латвійця Александерса Вабікса після того, як він напав на україномовну сім’ю у поїзді з Інтерлакена до Шпіца 13 жовтня, повідомляє «Главком» із посиланням на Kyivpost.

За словами постраждалої, Олени Дуднік, конфлікт розпочався після того, як чоловік почув, як вона розмовляє українською зі своїм чоловіком. Під час інциденту Вабікс ображав і погрожував родині, вдарив чоловіка Дуднік та використав нецензурну лексику.

«Я подорожувала з чоловіком і нашим сином (1 рік, 10 місяців). Конфлікт почався через мою українську мову. Потім стався фізичний напад, і ми викликали поліцію», – написала Дуднік у соцмережі Instagram, опублікувавши відео події.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olena Dudnik (@olena.dudnik_)

Користувачі соцмереж повідомляли, що впізнали Вабікса, який раніше погрожував іншим українським родинам у Швейцарії. Зокрема, напад схожий на інцидент у червні 2025 року на залізничному вокзалі Берна, коли Вабікс погрожував родині, лякаючи дітей.

Поліція кантону Берн підтвердила затримання Вабікса та зазначила, що він не має швейцарського громадянства. Швейцарія розслідує цей інцидент.

За відкритими даними, Вабікс має історію агресивної поведінки щодо людей, які розмовляють українською мовою, публікував фотографії з символікою Росії та має татуювання матрешки. Він навчався в Лондонському коледжі комп’ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст Черч, працював кухарем.

У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді фото 1
фото: соціальні мережі

Дуднік закликала швейцарську поліцію і владу взяти ситуацію під контроль, аби уникнути подібних нападів на інших українців у країні.

Нагадаємо, у Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи. 

Поліцейські проводять розслідування нападу на українця, який стався ще у вересні. Слідчі з’ясували, що підлітки створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Завдяки цьому аканту вони домовилися про зустріч з 23-річним українцем.

