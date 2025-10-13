Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes
Олександр Хілик під час обрання запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 4 жовтня 2025 року
фото: Нікіта Галка/Суспільне

Підозрюваний просив зробити засідання закритим через «вибіркове висвітлення інформації в медіа»

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Суспільне.

Повідомляється, що підозрюваний Олександр Хілик просив зробити засідання закритим через «вибіркове висвітлення інформації в медіа».

«Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами», – сказав він.

Суддя відхилив це прохання, оскільки засідання транслювалося онлайн. Також сьогодні в суді продемонстрували відео з камер спостереження та відео, яке знімала дружина водія під час конфлікту.

«Після перегляду обох відео можемо об'єктивно говорити про події. Намагалися зв'язатися з адвокатами потерпілого, аби дізнатися про його стан та процес лікування. Нам повідомили, що після виписки із лікарні вони будуть готові до певного діалогу», – зазначила адвокатка підозрюваного Олена Кононець. 

Деталі справи

Нагадаємо, 30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика. На суді Хілик пояснив, що залишив місце події через стан дружини, яка була поруч. За його словами, під час конфлікту жінці стало зле – «прихопив живіт», вона сильно рознервувалася і попросила поїхати.

Що відомо про Хілика

44-річний Олександр Хілик – бізнесмен з Київщини. Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн. Факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі. 

У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися «під спрощенку» й витрачалися на особисті потреби.

Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив.

Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання.

Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.

Теги: конфлікт відео Mercedes велосипедист водій прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потерпілу дівчину госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями
Викинуло через лобове скло: на Київщині в аварії важко травмована 18-річна пасажирка
15 вересня, 14:51
Рішення дисциплінарної комісії прокурор Терлецький може оскаржити до суду
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
16 вересня, 19:24
Поліція в Броварах перевіряє інцидент із травмуванням ветерана через закриття дверей авто
У Броварах чоловік травмував руку ветерана дверима авто після зауваження: реакція поліції
10 жовтня, 23:30
Олександр Бабенков обіймав посаду заступника керівника Волинської облпрокуратури з 2020 року до вересня 2025-го
Впливовий волинський прокурор, який провалив тест на когнітивні здібності, придбав нерухомість за 8 млн грн
23 вересня, 12:13
Тунель “Сталінського метро” на Жуковому острові
Прокуратура вимагає від Київради визначити межі заказника «Острів Жуків»
23 вересня, 09:19
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою
Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони – «зцілювали» хворих у телеефірі
4 жовтня, 17:51
Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30
Ветерани ТрО випустили музичну збірку до свого свята
Військові-музиканти випустили альбом до Дня ТрО
5 жовтня, 13:40
У «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі послуги для водіїв
У «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі послуги для водіїв
11 жовтня, 14:10

Новини

На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу
На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу
Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes
Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes
Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників
Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
Правоохоронці закрили АЗС на Київщині, яка продавала неякісне пальне без ліцензій
Правоохоронці закрили АЗС на Київщині, яка продавала неякісне пальне без ліцензій
У Києві 14-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій
У Києві 14-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: повний перелік локацій

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua