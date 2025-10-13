Побиття велосипедиста у Києві: суд змінив запобіжний захід водію Mercedes

Олександр Хілик під час обрання запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 4 жовтня 2025 року

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють в побитті велосипедиста. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю внести 5 млн гривень застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Суспільне.

Повідомляється, що підозрюваний Олександр Хілик просив зробити засідання закритим через «вибіркове висвітлення інформації в медіа».

«Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами», – сказав він.

Суддя відхилив це прохання, оскільки засідання транслювалося онлайн. Також сьогодні в суді продемонстрували відео з камер спостереження та відео, яке знімала дружина водія під час конфлікту.

«Після перегляду обох відео можемо об'єктивно говорити про події. Намагалися зв'язатися з адвокатами потерпілого, аби дізнатися про його стан та процес лікування. Нам повідомили, що після виписки із лікарні вони будуть готові до певного діалогу», – зазначила адвокатка підозрюваного Олена Кононець.

Деталі справи

Нагадаємо, 30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика. На суді Хілик пояснив, що залишив місце події через стан дружини, яка була поруч. За його словами, під час конфлікту жінці стало зле – «прихопив живіт», вона сильно рознервувалася і попросила поїхати.

Що відомо про Хілика

44-річний Олександр Хілик – бізнесмен з Київщини. Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн. Факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі.

У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися «під спрощенку» й витрачалися на особисті потреби.

Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив.

Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання.

Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.