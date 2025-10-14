Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс

Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки

Рютте: Війна між Росією та НАТО почнеться, якщо Росія атакує країни Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між Росією та країнами Північноатлантичного альянсу може розпочатися лише у разі, якщо Москва здійснить напад на одну з держав-членів Альянсу, пише «Главком»

Рютте зробив таку заяву під час виступу на парламентській асамблеї НАТО в словенському місті Любляна. Він підкреслив, що така війна буде значно відрізнятися від поточної війни між Росією та Україною. Генсек альянсу зазначив, що не хоче надавати Кремлю інформаційну перевагу, але заявив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки.

«Якщо Росія буде настільки дурною, щоб напасти на нас, це буде відкрита війна між Росією та НАТО», – сказав Рютте. Він також висловив сподівання, що такий сценарій ніколи не здійсниться, підкресливши важливість дипломатії та стримування в міжнародних відносинах.

До слова, російська оборонна промисловість впроваджує довгострокові зусилля для різкого збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про намір Москви становити довгострокову військову загрозу для НАТО.

Також за повідомленням ISW, поява «зелених чоловічків» на кордоні між Росією та Естонією свідчить про те, що Кремль формує інформаційно-психологічний плацдарм для можливої майбутньої війни з НАТО.

Нагадаємо, російські літаки здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії. На перехоплення негайно вилетіли найсучасніші винищувачі НАТО – два італійські F-35 з авіабази, розташованої всього за 50 км від Таллінна.

The Telegraph описує цей інцидент так: на короткий момент доля всього світу залежала від дій п’яти людей – трьох росіян і двох італійців, які не мали зв'язку між собою. У заголовку свого матеріалу видання зазначило, що російські пілоти, махаючи рукою, провокували НАТО до початку війни.