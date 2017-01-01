У Сирії російські військові завдали кілька авіаударів — загинули понад 70 людей

Серед загиблих — 21 дитина

26 листопада бомбардувальники ПКС Росії завдали групового удару по об'єктах «Ісламської держави» у провінції Дейр-ез-Зор, загинули понад 70 людей — повідомляє DW. За кілька днів до початку чергових переговорів щодо Сирії російські ПКС та сирійські урядові війська посилили атаки на бойовиків «Ісламського держави»



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Фото: DW Після обстрілу в Східній Гуті

Серед загиблих — 21 дитина

26 листопада бомбардувальники ПКС Росії завдали групового удару по об'єктах «Ісламської держави» у провінції Дейр-ез-Зор, загинули понад 70 людей — повідомляє DW.

За кілька днів до початку чергових переговорів щодо Сирії російські ПКС та сирійські урядові війська посилили атаки на бойовиків «Ісламського держави» та загони збройної протидії.

«Літаки вразили опорні пункти і скупчення бойовиків у долині річки Євфрат», — йдеться в повідомленні російського міністерства оборони.

Також у ході повітряних нальотів постраждало і цивільне населення. За даними Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), внаслідок ракетно-бомбового удару загинули 53 мирних жителі, в тому числі 21 дитина. Авіаудари в районі Дейр-ез-Зор лунають вже четвертий день поспіль.