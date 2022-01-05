У Словаччині чоловік напав на священника під час новорічної літургії (фото)
Кадри з відеотрансляції богослужіння стали доказами для поліції
Цинічний інцидент трапився 1 січня під час Новорічної літургії у греко-католицькому храмі в місті Бардейові, Словаччина. Про це пише Мukachevo.net.
Під час служби до храму зайшов чоловік у чорній куртці, на якій були написані богохульні вислови. Невідомий підійшов до священика, який читав Євангеліє і брудно вилаявся, а потім напав на священника.
Віряни завадили подальшим діям нападника, скрутили та вивели з храму. Чоловік продовжував брудно лаятися навіть коли його силоміць відводили від іконостасу.
Справою займається поліція.
«У перший день нового року під час літургії в греко-католицькій церкві в Бардейові невідомим здійснено напад на 26-річного священника. Чоловік вдарив священника рукою у плече. Атакований священник не постраждав, злочинця розшукують», – повідомила речниця поліції Пряшева Яна Лігдайова.
Літургію транслювали через Інтернет. Правоохоронці та віряни сподіваються, що кадри з відео допоможуть знайти нападника.
Нагадаємо, нещодавно французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні. Згодом священник відреагував на звинувачення та розказав свою версію подій.