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    У Словаччині чоловік напав на священника під час новорічної літургії (фото)

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    Зловмисник лаявся та вдарив священнослужителя - У Словаччині чоловік напав на священника під час новорічної літургії (фото)
    Зловмисник лаявся та вдарив священнослужителя
    фото: скріншот із відео

    Кадри з відеотрансляції богослужіння стали доказами для поліції

    Цинічний інцидент трапився 1 січня під час Новорічної літургії у греко-католицькому храмі в місті Бардейові, Словаччина. Про це пише Мukachevo.net.

    Під час служби до храму зайшов чоловік у чорній куртці, на якій були написані богохульні вислови. Невідомий підійшов до священика, який читав Євангеліє і брудно вилаявся, а потім напав на священника.

    Віряни завадили подальшим діям нападника, скрутили та вивели з храму. Чоловік продовжував брудно лаятися навіть коли його силоміць відводили від іконостасу.

    Справою займається поліція.

    «У перший день нового року під час літургії в греко-католицькій церкві в Бардейові невідомим здійснено напад на 26-річного священника. Чоловік вдарив священника рукою у плече. Атакований священник не постраждав, злочинця розшукують», – повідомила речниця поліції Пряшева Яна Лігдайова.

    Літургію транслювали через Інтернет. Правоохоронці та віряни сподіваються, що кадри з відео допоможуть знайти нападника.

    Нагадаємо, нещодавно французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні. Згодом священник відреагував на звинувачення та розказав свою версію подій.

    Теги: Словаччина напад поліція чоловік
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    У Словаччині чоловік напав на священника під час новорічної літургії (фото)