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    У світі

    У Словаччині депутати помилково прийняли закон, що забороняє іноземні гімни

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    У Словаччині депутати помилково прийняли закон, що забороняє іноземні гімни

    Депутати проявили довіру до ініціаторів документа і проголосували «за», не заглибившись в суть докомента

    Національна рада Словаччини прийняла поправки до закону про державні символи, що забороняють виконання в республіці гімнів іноземних держав. Про це в суботу, 6 квітня, повідомляє чеська газета Mlada fronta Dnes.

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    Згідно з документом, виконання іноземних гімнів у республіці можливо тільки на заходах, де присутні офіційні делегації зарубіжних країн.

    Як з'ясувалося, поправки, що забороняють виконання іноземних гімнів, були прийняті помилково. Про це заявив голова Бела Бугар партії Міст - Хід, що входить до правлячої коаліції.

    За його словами, депутати проявили довіру до ініціаторів документа і проголосували «за», не заглибившись в його суть. Поправки до закону підготувала Словацька національна партія - партнер Міст - Хід по урядовій коаліції.

    Депутати Міст - Хід звернулися до президента республіки, який повинен підписати документ, з проханням повернути його на доопрацювання в парламент. Глава держави, реагуючи на скандал, закликав парламентаріїв читати законопроекти, за які вони голосують.

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