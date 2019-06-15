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    У світі

    У Словаччині вперше в історії країни президентом обрали жінку

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    45-річна Зузана Чапутова наголосила, що стала президенткою Словаччини &laquo;не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити&nbsp;народові своєї країни&raquo; - У Словаччині вперше в історії країни президентом обрали жінку
    45-річна Зузана Чапутова наголосила, що стала президенткою Словаччини «не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити народові своєї країни»

    Зазначається, що Чапутова у свої 45 років стала наймолодшою президенткою Словаччини

    У Словацькій Республіці юристка Зузана Чапутова склала присягу президента. Про це  повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

    Зазначається, що Чапутова у свої 45 років стала наймолодшою президенткою Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни. 

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    У своєму інавгураційному виступі 45-річна Зузана Чапутова наголосила, що стала президенткою Словаччини «не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити народові своєї країни».

    За даними Статистичного бюро Словацької Республіки, за Зузану Чапутову віддали свої голоси 58% виборців, її суперника, дипломата Мароша Шефчовича підтримали 42% виборців. Уперше в історії Словаччини президентом обрана жінка, одна з небагатьох у Європі на найвищій державній посаді.

    Уже відомо, що з першим офіційним візитом через п’ять днів після інавгурації за вже складеною традицією Зузана Чапутова відбуде до сусідньої Чехії.

     

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