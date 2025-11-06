Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях пошкоджено інфраструктуру «Укрзалізниці»
фото: Міністерство розвитку громад та територій

Низка поїздів східного напрямку прямує зміненими маршрутами із затримкою

У ніч на 6 листопада Російська Федерація атакувала Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Внаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За словами пресслужби компанії, деякі потяги східного напрямку прямують зміненими маршрутами та затримками. Мова про рейси:

  • №102 Херсон – Гусарівка,
  • №104 Львів – Гусарівка,
  • №712 Київ – Гусарівка,
  • №92 Одеса – Гусарівка.
Пошкоджені колії внаслідок атаки РФ
Пошкоджені колії внаслідок атаки РФ
фото: Міністерство розвитку громад та територій

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менш ніж година.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до пʼяти годин поїздів: 

  • № 31/32 Запоріжжя – Перемишль
  • № 119/120 Дніпро – Хелм, яким залізничники також доправляють причіпні вагони Павлоград – Київ,
  • № 37/38 Запоріжжя – Київ.
Унаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру
Унаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру
фото: Міністерство розвитку громад та територій

Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.

Нагадаємо, увечері 5 листопада Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське.

До слова, увечері 5 листопада російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди.

