Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
Низка поїздів східного напрямку прямує зміненими маршрутами із затримкою
У ніч на 6 листопада Російська Федерація атакувала Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Внаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
За словами пресслужби компанії, деякі потяги східного напрямку прямують зміненими маршрутами та затримками. Мова про рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка,
- №104 Львів – Гусарівка,
- №712 Київ – Гусарівка,
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менш ніж година.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до пʼяти годин поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя – Перемишль
- № 119/120 Дніпро – Хелм, яким залізничники також доправляють причіпні вагони Павлоград – Київ,
- № 37/38 Запоріжжя – Київ.
Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.
Нагадаємо, увечері 5 листопада Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське.
До слова, увечері 5 листопада російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди.
