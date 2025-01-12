Сербія продовжить отримувати газ із Азербайджану

Вучич подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за рішення щодо газу

Сербія щодня отримувала 1,7 млн кубометрів азербайджанського блакитного палива

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Азербайджан не припинить постачати газ до країни. Про це він написав у соцмережі X.

Вучич подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за це рішення, яке, за його словами, ухвалили, попри «об’єктивні проблеми».

«Наші брати та друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, попри об’єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення газу для Сербії не буде», – заявив Вучич.

Також він додав, що чекає на візит Ільхама Алієва до Белграда найближчим часом.

11 січня президент Сербії Александар Вучич заявив про припинення постачання газу з Азербайджану. За словами сербського президента, Азербайджан покликався на «форс-мажорні обставини». Він не уточнив, які саме проблеми виникли.

Сербія щодня отримувала 1,7 млн кубометрів азербайджанського блакитного палива.

Як зауважив сербський президент, «погана новина ніколи не приходить одна», маючи на увазі санкції США проти «Нафтової індустрії Сербії» (НІС), мажоритарним акціонером якої є «Газпром Нафта».

Нагадаємо, 10 січня США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Обмеження також торкнулися «Нафтової індустрії Сербії» (НІС), якою на 56,15% володіють російські компанії «Газпром Нафта» і «Газпром».

Президент Сербії Александр Вучич розповідав, що росіяни мають 45 днів, щоб позбутися своїх активів у НІС.