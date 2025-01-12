Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1750 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 січня втратила:
- особового складу – близько 808250 (+1750) осіб,
- танків – 9756 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 20289 (+18) од,
- артилерійських систем – 21839 (+22) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО – 1042 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
- крилаті ракети – 3018 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64) од,
- спеціальна техніка – 3694 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 12 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор.
Нині триває 1054-й день повномасштабної війни в Україні.
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