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Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9756 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1750 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 січня втратила

  • особового складу – близько 808250 (+1750) осіб,
  • танків – 9756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 20289 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21839 (+22) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО – 1042 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22021 (+63),
  • крилаті ракети – 3018 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64) од,
  • спеціальна техніка – 3694 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 12 січня
Втрати ворога станом на ранок 12 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 12 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 12 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1054-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати війна фронт

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