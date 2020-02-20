ЗМІ: у Німеччині невідомі влаштували стрілянину, восьмеро загиблих
Стрілянина сталася у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау
У середу пізно ввечері, 19 лютого, щонайменше вісьмох осіб було вбито під час стрілянини у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау, злочинці втекли.
Про це пише місцеве видання Hessenschau.
Зазначається, що спочатку було атаковано кальянний бар у центрі міста, трьох людей було вбито.
Потім злочинець поїхав на автівці в район Кессельштадт і відкрив вогонь в іншому закладі, убивши п'ятьох, розповіли джерела видання.
Можливо, унаслідок інциденту також є поранені. Поліція почала розшук підозрюваних, у повітрі кружляє поліцейський вертоліт.
UPDATE: Gunman who opened fire in two shisha bars in the German city of #Hanau has been apprehended by police, he shot and killed 8 people and wounded 5 more critically.— News_Executive (@News_Executive) February 19, 2020
(credit @xbenedict5 ) pic.twitter.com/zHzU4NpOsQ
Повідомлення про перестрілку ще в одній локації Ханау місцева влада не підтверджує.
Ханау – місто з населенням 98 тисяч осіб у західній частині Німеччини.
До слова, у середу, 19 лютого, в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі невідомі застрелили у будинку репера Башара Джексона, який відомий під псевдонімом Pop Smoke.