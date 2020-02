ЗМІ: у Німеччині невідомі влаштували стрілянину, восьмеро загиблих

Стрілянина сталася у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау

У середу пізно ввечері, 19 лютого, щонайменше вісьмох осіб було вбито під час стрілянини у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау, злочинці втекли.

Про це пише місцеве видання Hessenschau.

Зазначається, що спочатку було атаковано кальянний бар у центрі міста, трьох людей було вбито.

Потім злочинець поїхав на автівці в район Кессельштадт і відкрив вогонь в іншому закладі, убивши п'ятьох, розповіли джерела видання.

Можливо, унаслідок інциденту також є поранені. Поліція почала розшук підозрюваних, у повітрі кружляє поліцейський вертоліт.

UPDATE: Gunman who opened fire in two shisha bars in the German city of #Hanau has been apprehended by police, he shot and killed 8 people and wounded 5 more critically.

