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    У світі

    ЗМІ: у Німеччині невідомі влаштували стрілянину, восьмеро загиблих

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    Поліція на місці стрілянини - ЗМІ: у Німеччині невідомі влаштували стрілянину, восьмеро загиблих
    Поліція на місці стрілянини
    Фото: Hessenschau

    Стрілянина сталася у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау

    У середу пізно ввечері, 19 лютого, щонайменше вісьмох осіб було вбито під час стрілянини у двох барах для куріння кальяну в німецькому місті Ханау, злочинці втекли.

    Про це пише місцеве видання Hessenschau.

    Зазначається, що спочатку було атаковано кальянний бар у центрі міста, трьох людей було вбито.

    Потім злочинець поїхав на автівці в район Кессельштадт і відкрив вогонь в іншому закладі, убивши п'ятьох, розповіли джерела видання.

    Можливо, унаслідок інциденту також є поранені. Поліція почала розшук підозрюваних, у повітрі кружляє поліцейський вертоліт.

    Повідомлення про перестрілку ще в одній локації Ханау місцева влада не підтверджує.

    Ханау – місто з населенням 98 тисяч осіб у західній частині Німеччини.

    До слова, у середу, 19 лютого, в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі невідомі застрелили у будинку репера Башара Джексона, який відомий під псевдонімом Pop Smoke.

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