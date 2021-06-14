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    У США горить хімічне підприємство, місцевих жителів терміново евакуюють

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    У США горить хімічне підприємство - У США горить хімічне підприємство, місцевих жителів терміново евакуюють
    У США горить хімічне підприємство
    Фото: CNN

    Вогонь охопив кілька складських приміщень на підприємстві, причому місце пожежі охоплено густим чорним димом

    У американському місті Роктон (штат Іллінойс) оголошена негайна евакуація через пожежу на хімічному підприємстві. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

    «Пожежна служба міста Роктон видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві», – зазначається в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що евакуація стосується всіх жителів та підприємств у радіусі однієї милі (близько 1,6 км) від місця розташування підприємства, де стався інцидент.

    На доступному зображенні видно, як вогонь охопив кілька складських приміщень на підприємстві, причому місце пожежі охоплено густим чорним димом.

    Як уточнюється, пожежа виникла на території компанії Chemtool Inc у місті Роктон, який розташовується поблизу лінії розмежування між штатами Іллінойс і Вісконсін.

    За офіційною інформацією, Chemtool Inc пропонує широкий вибір мастильних матеріалів.

    До слова, 1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.

    Теги: пожежа США Twitter евакуація
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    У США горить хімічне підприємство, місцевих жителів терміново евакуюють