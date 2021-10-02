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    В Афганістані створили батальйон терористів-смертників

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    Загін смертників готують для роботи на кордонах Афганістану - В Афганістані створили батальйон терористів-смертників
    Загін смертників готують для роботи на кордонах Афганістану
    фото з відкритих джерел

    Влада Афганістану створила ексклюзивний батальйон смертників

    Заступник губернатора провінції Бадахшан Нісар Ахмад Ахмаді повідомив, що влада Афганістану створила ексклюзивний батальйон терористів-смертників, який буде перекинутий до кордонів країни. Його слова передає The Khaama Press.

    За даними агентства, підрозділ, зокрема, буде направлено в північно-східну провінцію Бадахшан, яка межує з Таджикистаном і Китаєм.

    Людей, що увійшли в батальйон, Ахмаді охарактеризував як «буквально не знають страху».

    Нагадаємо, уряд радикального руху «Талібан» в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

    к відомо, бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

    Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: Афганістан тероризм розслідування Талібан уряд влада
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    В Афганістані створили батальйон терористів-смертників