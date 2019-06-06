У США пенсіонер виграв у лотерею $345 мільйонів завдяки печиву з прогнозом



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Частину грошей чоловік планує віддати на благодійність, також він збирається поїхати зі своєю дружиною на відпочинок до В’єтнаму

Через вирахування податків, а також бажання Джексона забрати весь виграш відразу, він отримає на руки 158 мільйонів доларів

У США штаті Північна Кароліна 66-річний Чарльз Джексон-молодший виграв джекпот лотереї Powerball у розмірі 344,6 мільйона доларів завдяки печиву з передбаченням.

Зазначається, що Чарльз Джексон-молодший - власник магазину військових товарів - розповів, що в лотереї використовував номер зі зворотного боку папірця з печива з передбаченнями. Печиво Чарльзу дала онучка, яка ходила до в’єтнамського ресторану.

Через вирахування податків, а також бажання Джексона забрати весь виграш відразу, він отримає на руки 158 мільйонів доларів.

Частину грошей чоловік планує віддати на благодійність, також він збирається поїхати зі своєю дружиною на відпочинок до В’єтнаму. Крім того, Джексон віддасть мільйон братові. За його словами, колись вони домовилися про це в разі, якщо хтось із них виграє великий приз у лотерею.

Як повідомлялося, у США учасник лотереї виграв рекордні $1,6 мільярди.

Раніше американець виграв у лотерею, використавши комбінацію іншої лотереї. Також у США жінка виграла у лотерею Powerball $560 мільйонів, однак відмовилася вказувати свої дані для отримання виграшу.