У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise

Музиканту було 59 років

У США помер репер Coolio, який відомий за піснями Gangsta’s Paradise та Fantastic Voyage. Про це повідомляє CNN.

Менеджер музиканта Ярез Посі зазначив, що музикант помер у Лос-Анджелесі.

Наразі жодних деталей щодо смерті Coolio не повідомляється. Музиканту було 59 років.

Світову популярність Coolio отримав у 1995 році після виходу фільму «Небезпечні уми» з Мішель Пфайффер, де пролунала його пісня Gangsta's Paradise. У тому ж році пісня стала синглом, що найбільше продається в США, очолила чарти в 13 країнах і отримала премію «Греммі» за найкраще реп-виконання. За свою кар'єру Coolio випустив вісім альбомів, останній вийшов у 2015 році.

Нагадаємо, 28 вересня у Москві помер співак Борис Моїсеєв. Йому було 68 років. Про смерть музиканта повідомив його арт-директор.