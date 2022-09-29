У США помер репер Coolio, відомий за піснею Gangsta’s Paradise
Музиканту було 59 років
У США помер репер Coolio, який відомий за піснями Gangsta’s Paradise та Fantastic Voyage. Про це повідомляє CNN.
Менеджер музиканта Ярез Посі зазначив, що музикант помер у Лос-Анджелесі.
Наразі жодних деталей щодо смерті Coolio не повідомляється. Музиканту було 59 років.
Світову популярність Coolio отримав у 1995 році після виходу фільму «Небезпечні уми» з Мішель Пфайффер, де пролунала його пісня Gangsta's Paradise. У тому ж році пісня стала синглом, що найбільше продається в США, очолила чарти в 13 країнах і отримала премію «Греммі» за найкраще реп-виконання. За свою кар'єру Coolio випустив вісім альбомів, останній вийшов у 2015 році.
Нагадаємо, 28 вересня у Москві помер співак Борис Моїсеєв. Йому було 68 років. Про смерть музиканта повідомив його арт-директор.
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