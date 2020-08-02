Microsoft призупинила переговори щодо придбання TikTok через Трампа



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Причиною припинення консультацій по угоді стало негативне ставлення до неї з боку президента США Дональда Трампа.

Корпорація Microsoft припинила переговори про покупку у китайської компанії ByteDance американського підрозділу розробленої нею соціальної мережі TikTok.

Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За відомостями видання, причиною припинення консультацій по угоді стало негативне ставлення до неї з боку президента США Дональда Трампа.

При цьому джерела The Wall Street Journal підкреслюють, що переговори про покупку можуть поновитися після того, як Білий дім роз’яснить свою позицію з даного питання. Протягом останніх тижнів, зазначає видання, вашингтонська адміністрація давала зрозуміти, що вважатиме за краще, щоб американський підрозділ TikTok перейшов під контроль саме американської компанії.

Інформаційний портал Axios з посиланням на свої джерела повідомив в суботу про те, що угода перебуває на столі у глави держави. За його даними, американські президенти, як правило, не мають повноважень дозволяти або забороняти подібного роду угоди.

Однак нинішня ситуація відрізняється тим, що міжвідомчий Комітет з іноземних інвестицій вивчає придбання в 2017 році ByteDance соцмережі Musical.ly, яка в підсумку була об’єднана з TikTok. При цьому, зазначає портал, поки не зрозуміло, на яких юридичних підставах Трамп може заблокувати угоду між Microsoft і ByteDance.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз – і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Як повідомлялося, увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Нагадаємо, США розглядають можливість блокування TikTok.

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