У США призупинили санкції проти Xiaomi

Окружний суддя погодився з представниками компанії, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими

Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією

Федеральний суд США тимчасово зупинив дію санкцій проти Xiaomi. Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією.

Про це повідомляє Reuters.

Виробник смартфонів і ще вісім компаній були внесені до «чорного списку» в січні. Причиною такого рішення стали зв’язки зі збройними силами КНР.

Санкції передбачали заборону на будь-які фінансові операції. Також всі американські компанії мали продати свої частки в Xiaomi.

Китайці звернулися до суду Вашингтона із заявою про бездоказовість і безпідставність включення Xiaomi в санкційний список та неконституційну поведінку Сполучених Штатів.

12 березня окружний суддя Рудольф Контрерас погодився з представниками компанії і зробив висновок, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.

Як повідомлялося, прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.

Читайте також: