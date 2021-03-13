У США призупинили санкції проти Xiaomi
Окружний суддя погодився з представниками компанії, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими
Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією
Федеральний суд США тимчасово зупинив дію санкцій проти Xiaomi. Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією.
Про це повідомляє Reuters.
Виробник смартфонів і ще вісім компаній були внесені до «чорного списку» в січні. Причиною такого рішення стали зв’язки зі збройними силами КНР.
Санкції передбачали заборону на будь-які фінансові операції. Також всі американські компанії мали продати свої частки в Xiaomi.
Китайці звернулися до суду Вашингтона із заявою про бездоказовість і безпідставність включення Xiaomi в санкційний список та неконституційну поведінку Сполучених Штатів.
12 березня окружний суддя Рудольф Контрерас погодився з представниками компанії і зробив висновок, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.
Як повідомлялося, прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.