  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США призупинили санкції проти Xiaomi

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окружний суддя погодився з представниками компанії, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими - У США призупинили санкції проти Xiaomi

    Окружний суддя погодився з представниками компанії, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими

    Фото Валентин Огіренко /Reuters

    Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією

    Федеральний суд США тимчасово зупинив дію санкцій проти Xiaomi. Заборона обмежувала інвестування та співробітництво з китайською компанією.

    Про це повідомляє Reuters.

    Виробник смартфонів і ще вісім компаній були внесені до «чорного списку» в січні. Причиною такого рішення стали зв’язки зі збройними силами КНР.

    Санкції передбачали заборону на будь-які фінансові операції. Також всі американські компанії мали продати свої частки в Xiaomi.

    Китайці звернулися до суду Вашингтона із заявою про бездоказовість і безпідставність включення Xiaomi в санкційний список та неконституційну поведінку Сполучених Штатів.

    12 березня окружний суддя Рудольф Контрерас погодився з представниками компанії і зробив висновок, що звинувачення Пентагону про загрозу компанії для національних інтересів країни були бездоказовими.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.

    Як повідомлялося, прихильники китайської Xiaomi вже давно чекають на Mi Mix 4 Pro Max. Це має бути перший смартфон компанії з «гнучким» екраном, який може складатися, як книжка. Подібні моделі вже є на ринку. Наприклад, Samsung Galaxy Z Fold2 або Huawei Mate X2.

    Читайте також:
    Глава Xiaomi озвучив плани компанії на 2021 рік
    Теги: суд США санкції Дональд Трамп суддя смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies