Чи здатна оборонна промисловість США допомогти Україні? Невтішний аналіз FT

Financial Times: «Навіть з додатковим фінансуванням оборонні аналітики кажуть, що США все одно можуть мати проблеми з постачанням своїх союзників, якщо між Китаєм і Тайванем спалахне конфлікт»

Оборонна промисловість США переживає «бум» на ринку озброєнь завдяки величезним пакетам допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Через це зростання замовлень оборонна промисловість може краще задовольнити підвищений попит на свою продукцію після періоду, коли він був низьким, повідомляє Financial Times.

Законопроєкти про допомогу цим трьом країнам передбачають виділення майже 13 млрд доларів на збільшення виробництва озброєнь п'ятьма найбільшими оборонними концернами США – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics – та їхніми постачальниками.

Але, незважаючи на стрибок фінансування, експерти з оборони попереджають, що невизначеність щодо майбутніх контрактів означає, що стійке, довгострокове зростання, необхідне для забезпечення збройних сил країни або її союзників, не гарантовано.

Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми аналітичного центру «Центр нової американської безпеки», вважає, що вливання коштів допомоги саме по собі не вирішить проблему непостійного попиту або не буде довгостроковим рішенням, оскільки це одноразові дії.

«Війна в Україні пожвавила світовий попит на зброю, оскільки західні країни пожертвували свої запаси Києву і перейшли до зміцнення власної оборони та поповнення своїх запасів», – пише газета.

Невдовзі після початку війни в Україні керівники аерокосмічної та оборонної галузей попередили, що на нарощування виробництва для задоволення попиту підуть роки через перебої в ланцюжку поставок, дефіцит робочої сили та крихку оборонно-промислову базу. Вони кажуть, що хотіли б мати більше багаторічних контрактів, які б дозволили їм інвестувати в нові об'єкти й розширювати виробничі потужності.

«Навіть з додатковим фінансуванням оборонні аналітики кажуть, що США все одно можуть мати проблеми з постачанням своїх союзників, якщо між Китаєм і Тайванем спалахне конфлікт», – йдеться в газеті.

Марк Канчіан, колишній чиновник відділу закупівель Пентагону, який зараз працює в дослідницькому центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що фінансування допомоги збільшить витрати Пентагону на закупівлі на п'ять або шість відсотків між 2024 і 2030 роками.

«Це буде бум» для оборонних компаній, сказав Канчіан, додавши, що «для оборонної промисловості це приємно»..[але] це не величезний сплеск».

І все ж через два роки сектор перебуває у кращому стані, ніж до російського вторгнення. Галузь набирає працівників найшвидше з часів закінчення холодної війни. А американські керівники оптимістично налаштовані щодо прибутків своїх компаній.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь. Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців.

Раніше повідомлялося, що глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити.

До слова, успіх України у війні проти Росії можна забезпечити трьома діями. Необхідно позбавити Москву можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. Про це заявив помічник Держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Брайєн,.