Україна підписала довгоочікувану угоду з США про гарантії безпеки – Reuters

Безпекова угода має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО

Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років. Свої підписи поставили американський та український лідери Джо Байден і Володимир Зеленський на полях саміту «Країн семи». Про це повідомляє Reuters.

Як пише Reuters, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Згідно з текстом угоди – вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

«Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО», – йдеться в тексті.

Також у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

«Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії», – йдеться в документі.

Зауважимо, що українська влада вела переговори із Вашингтоном щодо угоди ще з минулого року. Але діалог тимчасово призупинявся під час того, як Конгрес США не міг ухвалити законопроект, який передбачав допомогу Україні. Втім, після того, як проект все ж було схвалено, обговорення поновилися.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Київ працював над тим, аби зробити цю угоду найсильнішою з усіх. Йдеться про збройну, фінансову та політичну підтримку. Глава держави також заявляв, що документ зі Сполученими Штатами є «безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України».

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, Київ і Вашингтон мали підписати двосторонню безпекову угоду терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території, писала The Washington Post. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

До слова, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву.