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США призупиняють всі поставки Patriot по контрактах та перенаправляють їх в Україну – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США призупиняють всі поставки Patriot по контрактах та перенаправляють їх в Україну – FT
Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Низка країн, які мають відкриті замовлення на системи Patriot будуть змушені зачекати

Уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані з темою.

Співрозмовники зазначили, що про це буде оголошено в четвер, після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну. Вони включатимуть ракетні батареї Patriot.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені».

Як повідомили джерела видання, заява США в четвер, 20 червня, закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту своїх міст і критично важливої інфраструктури.

Видання зазначило, що низка країн, серед них: Польща, Румунія і Німеччина мають відкриті замовлення на системи Patriot, які ще мають бути доставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1 тис. ракет до Patriot.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Як повідомлялося, безпекова угода України зі Сполученими Штатами Америки передбачає можливість проведення консультацій, якщо Київ буде почуватися в небезпеці. Водночас у документі відсутні фіксовані фінансові зобов’язання підтримки, що є його недоліком.

Раніше стало відомо, що Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

До слова, США та союзники обговорюють, які зобов’язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні.

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Теги: США системи ППО Джозеф Байден Patriot озброєння

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