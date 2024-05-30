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NYT: Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
NYT: Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну
Триває будівництво заводу компанії General Dynamics в Мескіті, штат Техас, США, 16 лютого 2024 року
фото: АР

Пентагон має на меті виготовляти 100 тис. снарядів на місяць до кінця 2025 року

Пентагон відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну: там планують виробляти близько 30 тис. 155-мм снарядів на місяць. Про це повідомляє The New York Times.

Стало відомо, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.

Завод міститиме три виробничі лінії у різних будівлях і забезпечить близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність. 

Планується, що там щомісяця вироблятимуть близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Два інші заводи у США сумарно виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Водночас Пентагон має на меті виготовляти 100 тис. снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це допоможе забезпечити українських артилеристів.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони Skynex, які використовує й Україна. Контракт укладено з неназваною європейською державою. Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

До слова, ЗСУ мають чим бити по російських загарбниках за рахунок свіжих поставок боєприпасів від партнерів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Павло Федосенко, Герой України, комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

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Теги: завод Пентагон

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