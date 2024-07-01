Заміна Джо Байдена на президентських перегонах може розколоти демократів

Колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі вважає, що заміна Байдена мала б «сейсмічний вплив» на Демократичну партію

Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена

Заміна Джо Байдена як кандидата в президенти на Національному з'їзді Демократичної партії може мати великі ризики і поглибити розкол всередині партії. Про це заявила колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Про це вона заявила у своїй програмі Inside with Jen Psaki на телеканалі Msnbc.

«Ті з вас, хто сподівається, що Джо Байден піде, щоб можна було провести посередницьку конвенцію, повинні знати, що це теж не зовсім легкий шлях», – сказала вона

За словами Псакі, насамперед заміна Байдена мала б «сейсмічний вплив» на Демократичну партію.

«Це також означатиме, що уповноважені зробити вибір щодо кандидата будуть кілька тисяч партійників, а не мільйони первинних бюлетенів демократів, які вже віддали свої голоси», – додала вона.

.@jrpsaki on calls for President Biden to step aside: “They are real, they are valid, and they aren’t going away… But right now, you can’t bet on some white knight to stand between Donald Trump and the White House. Right now, there is just Joe Biden… and the American people.” pic.twitter.com/jzCMKfXOxR — Inside with Jen Psaki (@InsideWithPsaki) — Inside with Jen Psaki (@InsideWithPsaki) June 30, 2024

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

До слова, європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати.

Раніше стало відомо, що найближчі родичі Джо Байдена підтримали його і закликали не залишати президентські перегони на тлі широкої критики в медіа через невдалі дебати з Дональдом Трампом.