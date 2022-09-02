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У США відбулися обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з російських олігархів

Альона Боженко
glavcom.ua
У США відбулися обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з російських олігархів
У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна
фото ілюстративне

Можливо об'єкти пов'язані з Вексельбергом

У США правоохоронці провели обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з олігархів президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє NBC.

У повідомленні зазначається, що агенти  Служби розслідувань національної безпеки (HSI) та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені. Повідомляється, що ці об'єкти пов'язані з Вексельбергом.

Служби підтвердили NBC, що їхні агенти перебували у цих місцях, але відмовилися від подальших коментарів.

За словами джерел NBC, знайомих із цим питанням, також триває обшук у будинку на Фішер-Айленді в Маямі, пов'язаному із Вексельбергом.

Віктор  Вексельбергмільярдер і близький союзник  президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group, конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи. 

Зауважимо, США запровадили санкції проти Вексельберга в 2018 році через імовірну причетність до російського втручання   у вибори в США в 2016 році, а в 2022 році – у зв’язку з російським вторгненням.  Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести справи з ним та його структурами.

Пізніше Вексельберг заявив про намір позиватися в суді щодо санкцій США, які були запроваджені проти нього і його групи компаній.

Теги: США обшук олігархи росія

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