У США відбулися обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з російських олігархів

У США провели обшуки на об'єктах, які пов'язані з олігархом із оточення Путіна

Можливо об'єкти пов'язані з Вексельбергом

У США правоохоронці провели обшуки на об'єктах, які, ймовірно, належать одному з олігархів президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє NBC.

У повідомленні зазначається, що агенти Служби розслідувань національної безпеки (HSI) та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені. Повідомляється, що ці об'єкти пов'язані з Вексельбергом.

Служби підтвердили NBC, що їхні агенти перебували у цих місцях, але відмовилися від подальших коментарів.

За словами джерел NBC, знайомих із цим питанням, також триває обшук у будинку на Фішер-Айленді в Маямі, пов'язаному із Вексельбергом.

Віктор Вексельберг – мільярдер і близький союзник президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group, конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи.

Зауважимо, США запровадили санкції проти Вексельберга в 2018 році через імовірну причетність до російського втручання у вибори в США в 2016 році, а в 2022 році – у зв’язку з російським вторгненням. Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести справи з ним та його структурами.

Пізніше Вексельберг заявив про намір позиватися в суді щодо санкцій США, які були запроваджені проти нього і його групи компаній.