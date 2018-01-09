У США задумалися над створенням нового класу великих надводних кораблів

У 2018 році ВМФ США проаналізує необхідні для нового корабля системи і технології

Адмірал Рональд Боксер, який в ВМФ США займається питаннями надводного флоту, під час щорічного профільного симпозіуму заявив, що його відомство протягом 2018 року буде працювати над документом, який стосуватиметься нового класу великих надводних кораблів. Мова йде про перелік відповідних систем – набір сенсорів і технологій, які будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кораблі ВМФ США

У 2018 році ВМФ США проаналізує необхідні для нового корабля системи і технології

Адмірал Рональд Боксер, який в ВМФ США займається питаннями надводного флоту, під час щорічного профільного симпозіуму заявив, що його відомство протягом 2018 року буде працювати над документом, який стосуватиметься нового класу великих надводних кораблів. Мова йде про перелік відповідних систем – набір сенсорів і технологій, які будуть актуальними в майбутньому.

При цьому адмірал Боксер заявив, що новий корабель не обов’язково буде крейсером. Мова перш за все йде про створення відповідного корабля, який відповідатиме всім вимогам. Про це повідомляє видання Defense News.

Окремий наголос адмірал Боксер зробив на тому, що майбутній корабель в тому числі повинен мати як активні сенсори, які використовуватимуться для знаходження і знищення цілей, при цьому будуть автономними, так і пасивні сенсори на самому кораблі. Така комбінація допомагатиме попередити знаходження і знищення самого корабля.

Початок дискусії щодо нового класу великих надводних кораблів вже є показовим, оскільки під час правління адміністрації Барака Обами у ВМФ США не говорили про проект корабля на заміну нинішнім крейсерам класу Тікондерога. До того ж ситуація із новою версією есмінця класу Ерлі Берк – Flight III – показує, що ВМФ США вийшов до меж можливості встановлювати нові системи на старі конструкції кораблів.