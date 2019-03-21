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    У світі

    У Стамбулі автобус в'їхав у натовп людей

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    Водій втратив контроль над транспортним засобом, після чого протаранив п'ять машин і врізався в зупинку з людьми - У Стамбулі автобус в'їхав у натовп людей
    Водій втратив контроль над транспортним засобом, після чого протаранив п'ять машин і врізався в зупинку з людьми

    У результаті ДТП три людини отримали травми

    У столиці Туреччини Стамбулі у четвер, 21 березня, пасажирський автобус в'їхав у зупинку з пасажирами. Про це повідомляє телеканал NTV.

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    Як зазначається, внаслідок наїзду три людини отримали травми. Вони доправлені до найближчої лікарні.

    ДТП сталося в районі Беязит. Водій втратив контроль над транспортним засобом, після чого протаранив п'ять машин і врізався в зупинку з пасажирами.

    Нагадаємо, раніше у центрі Токіо (Японія) автомобіль виїхав на тротуар і врізався в натовп людей, в результаті чого постраждали 5 осіб. Пригода сталася поблизу залізничної станції Сіндзюку. У поліції зазначили, що за кермом був 79-річний чоловік, він переплутав педалі газу і гальма і врізався в натовп.

    У передмісті ірландського Дубліна у понеділок, 25 червня, автомобіль в'їхав в групу людей на території церкви Непорочного зачаття. Згідно з інформацією видання, в результаті події постраждали сім осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

    Також в центрі Москви автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Повідомлялося, що водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.

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