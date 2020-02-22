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    У світі

    У столиці Росії розвалилася одна з башт елітного комплексу «Москва-сіті»

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    Від конструкції&nbsp;відокремилося скло та впало з висоти 28-го поверху. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав&nbsp; - У столиці Росії розвалилася одна з башт елітного комплексу «Москва-сіті»
    Від конструкції відокремилося скло та впало з висоти 28-го поверху. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав 

    Від висотної конструкції відокремилося скло

    У російській столиці обвалилася частина конструкцій однієї зі складових комплексу «Москва-Сіті». Місцеві ЗМІ повідомляють про вежу «Око».

    Від неї, за попередньою інформацією, відокремилося скло та впало з висоти 28-го поверху. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав – такі дані московських рятувальників наводять репортери. Причини аварійної ситуації зараз невідомі.

    «Москва-сіті» є міжнародним діловим центром, який розташований у центральній частині російської столиці. Його будівництво почалося в 1995 році, а завершення планується у 2024 році. Комплекс об’єднує декілька хмарочосів.

    Кілька років тому перед новорічним святом сталася пожежа в недобудованій 95-поверховій будівлі – башті «Восток», що є частиною гігантського ділового центру хмарочосів «Москва-Сіті». Зайнялося на першому поверсі. Вогнем були охоплені електропідстанція та електрокабелі на площі 70 квадратних метрів.

    Як повідомлялося, будівля історичного гастроному на Хрещатику може стати дев’ятиповерховою.

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