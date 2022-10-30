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Трагедія у Сеулі. Президент Північної Кореї оголосив жалобу

Альона Боженко
glavcom.ua
Трагедія у Сеулі. Президент Північної Кореї оголосив жалобу
Північна Корея оголосила національну жалобу через трагедію у Сеулі
фото із відкритих джерел

Президент Юн Сок Йоль висловив співчуття родинам загиблих

Президент Північної Кореї оголосив національну жалобу після трагедії у Сеулі. Про це повідомляє Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Він повідомив у недільному зверненні, що оголошує національну жалобу, а ліквідацію наслідків трагедії – національним пріоритетом.

Нагадаємо, тиснява у Сеулі сталася під час бурхливого святкування, коли близько 100 тисяч осіб заповнили вузькі вулиці району Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Геловіну.

За останніми даними, підтверджено загибель 151 людини, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії. Також російські ЗМІ вказують, що в Сеулі також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні.

Також 82 людини отримали поранення, 19 з них – серйозні.

Теги: смерть поранення Північна Корея Геловін президент

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