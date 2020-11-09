У світі вперше запустили капсулу Hyperloop з пасажирами

Капсула Virgin Hyperloop перед першим запуском з пасажирами на борту

Капсула Virgin Hyperloop перед першим запуском з пасажирами на борту

Компанія наголошує, що це випробування є ключовим для перевірки безпеки Hyperloop

Американська компанія Virgin здійснила перший у світі запуск надшвидкісної системи вакуумних капсул Hyperloop з пасажирами в середині. Про це заявили в компанії 8 листопада, передає Reuters.

Під час першого запуску вдалося розігнати капсулу до 172 кілометрів на годину. Зробили це на випробувальному полігоні DevLoop в Лас-Вегасі, штат Невада.

«Я мав насолоду побачити історію, створену на моїх очах», — каже Султан Ахмед бін Сулаєм, президент Virgin Hyperloop та головний виконавчий директор DP World.

Перед останнім запуском компанія провела понад 400 тестів без пасажирів на майданчику в Неваді.

Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку.

Американська компанія Virgin з Лос-Анджелеса, яка займається розробкою такої системи, планує розганяти свої капсули до 966 кілометрів на годину, або навіть швидше.

Під час першого запуску вдалося розігнати капсулу до 172 кілометрів на годину

Там наголошують, що поїздка між Нью-Йорком та Вашингтоном (320 км) займатиме у їхньому Hyperloop всього 30 хвилин. Це вдвічі швидше, ніж політ комерційного реактивного літака, і в чотири рази швидше, ніж поїздка швидкісним потягом.

В компанії прогнозують, що завершать роботу над сертифікацією безпеки системи до 2025 року, а комерційні перевезення планують розпочати до 2030 року.

Раніше Virgin Hyperloop також вибрала штат Західна Вірджинія для розташування центру сертифікації вартістю 500 мільйонів доларів і випробувального полігону, який стане випробувальним майданчиком для її технологій.

Нагадаємо, що у 2019 році українські академіки схвалили проект Hyperloop.

До слова, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян восени 2018 року заявив, що запуск надшвидкісного поїзда за технологією Hyperloop в Україні може відбутися у найближчі п’ять, максимум десять років.