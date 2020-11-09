У світі вперше запустили капсулу Hyperloop з пасажирами
Компанія наголошує, що це випробування є ключовим для перевірки безпеки Hyperloop
Американська компанія Virgin здійснила перший у світі запуск надшвидкісної системи вакуумних капсул Hyperloop з пасажирами в середині. Про це заявили в компанії 8 листопада, передає Reuters.
Під час першого запуску вдалося розігнати капсулу до 172 кілометрів на годину. Зробили це на випробувальному полігоні DevLoop в Лас-Вегасі, штат Невада.
«Я мав насолоду побачити історію, створену на моїх очах», — каже Султан Ахмед бін Сулаєм, президент Virgin Hyperloop та головний виконавчий директор DP World.
Перед останнім запуском компанія провела понад 400 тестів без пасажирів на майданчику в Неваді.
Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку.
Американська компанія Virgin з Лос-Анджелеса, яка займається розробкою такої системи, планує розганяти свої капсули до 966 кілометрів на годину, або навіть швидше.
Там наголошують, що поїздка між Нью-Йорком та Вашингтоном (320 км) займатиме у їхньому Hyperloop всього 30 хвилин. Це вдвічі швидше, ніж політ комерційного реактивного літака, і в чотири рази швидше, ніж поїздка швидкісним потягом.
В компанії прогнозують, що завершать роботу над сертифікацією безпеки системи до 2025 року, а комерційні перевезення планують розпочати до 2030 року.
Раніше Virgin Hyperloop також вибрала штат Західна Вірджинія для розташування центру сертифікації вартістю 500 мільйонів доларів і випробувального полігону, який стане випробувальним майданчиком для її технологій.
Нагадаємо, що у 2019 році українські академіки схвалили проект Hyperloop.
До слова, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян восени 2018 року заявив, що запуск надшвидкісного поїзда за технологією Hyperloop в Україні може відбутися у найближчі п’ять, максимум десять років.