Кортеж суперника Ердогана на виборах потрапив у масштабну ДТП (фото)

В аварії постраждало щонайменше 4 людини, загиблих немає

Сьогодні, 5 серпня 2023 року кортеж колишнього кандидата у президенти Туреччини від опозиції Кемаля Киличдароглу потрапив у велике ДТП на сході країни. Члени партії Киличдароглу і журналісти прямували до провінції Ерзінджан, аби зустрітись із тамтешніми мешканцями. Про це повідомив телеканал TGRT Haber.

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За його даними, в аварію потрапили сім автомобілів у провінції Ерзінджан. ДТП сталося на перехресті дороги Ерзінджан-Тунчелі. Травми отримали щонайменше чотири особи, зокрема і два журналісти. Деякі з постраждалих були доставлені до лікарні Mengücek Gazi на кареті швидкої допомоги. Рух транспорту на разі відбувається однією смугою.

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Джерело в опозиційних колах розповіло, що політик не постраждав. «Машина, в якій знаходився пан Киличдароглу, не зазнала проблем Ерзінджані», – зазначило джерело. За інформацією деяких турецьких ЗМІ, опозиційний кандидат міг прибути до провінції не на авто, а літаком, втім, офіційного підтвердження інформації поки що немає, як і не підтверджено, де на разі перебуває сам політик.

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Нагадаємо, наприкінці травня у Туреччині завершились вибори президента країни. Виборці обирали поміж двох кандидатів – чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу. За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, чинний президент Ердоган набрав 52,12% голосів, тоді як його опонент Киличдароглу – 47,88%, програвши таким чином опоненту.

Кемаль Киличдароглу назвав виборчий процес у Туреччині «найбільш несправедливим» за останні роки. «Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини», – сказав Киличдароглу.

Також він подякував керівникам Національного Альянсу, їхнім організаціям, виборцям і громадянам, які «захищали урни та боролися з цим аморальним і незаконним тиском».