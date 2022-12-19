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У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей
Аварія з HTMAS Sukhotai сталася у неділю ввечері
фото: ВВС

31 член екіпажу вважається все ще зниклим безвісти

У Сіамській затоці, що у Південнокитайському морі, під час шторму затонув корвет ВМС Таїланду, на борту якого перебували понад сотня членів екіпажу. Про це повідомляє BBC.

Аварія з HTMAS Sukhotai сталася у неділю ввечері.

Вже у понеділок тайська влада повідомила, що врятувала 75 членів екіпажу, але 31 все ще вважаються зниклими безвісти в бурхливому морі. «Минуло більше 12 годин, але ми продовжимо шукати», – сказав речник ВМС.

У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей фото 1

У ВМС Таїланду заявили про початок розслідування причин цієї морської катастрофи. «Такого майже ніколи не траплялося в історії наших сил, особливо з кораблем, який все ще активно використовується», –сказав адмірал Погкронг Монтхардпалін.

Зазначається що корвет перебував на патрулюванні лише за 32 км на захід від Банг-Сапхана, у провінції Прачуап-Кхірі-Хан, коли корабель потрапив у шторм у неділю.

Нагадаємо, російські кораблі потрапили у крижану пастку на Байкалі .В мережу виклали відео, де величезні човни не здатні рухатись через льодяну кірку. 

Теги: відео влада корабель розслідування шторм Таїланд потонули

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