У Тегерані питна вода може закінчитися через два тижні

У регіоні Тегерана кількість опадів скоротилася на 100%

Основне джерело питної води для жителів столиці Ірана ризикує вичерпатися протягом двох тижнів через посуху, що охопила країну. Як пише «Главком», про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

Гребля Амір Кабір, одна з п'яти, що забезпечують Тегеран питною водою, вміщує лише 14 млн куб. м води, що становить 8% її пропускної спроможності.

За такого рівня вона зможе забезпечувати водою лише протягом двох тижнів, попередили у столичній водопровідній компанії. Наголошувалося також, що країна переживає найсильнішу посуху за останні десятиліття. Минулого місяця рівень опадів у провінції Тегеран був майже безпрецедентним за сторіччя.

Рік тому гребля Амір Кабір стримувала 86 млн. куб.м води, але в регіоні Тегерана кількість опадів скоротилася на 100%.

Населення Тегерана, яке становить близько 10 млн. людей, споживає близько трьох млн. куб.м води на день. Останніми днями у кількох районах було припинено водопостачання з метою економії води. Цього літа було зафіксовано часті перебої.

Нестача води є серйозною проблемою по всьому Ірану, особливо в посушливих провінціях на півдні країни, і її нестачу пов'язують із неправильним керуванням та надмірною експлуатацією підземних ресурсів, а також із зростаючим впливом зміни клімату.

Сусідний Ірак переживає найпосушливіший рік за всю історію спостережень з 1993 року, оскільки рівень води в річках Тигр і Євфрат, що впадають до Перської затоки із Західної Азії, знизився на 27% через недостатню кількість опадів і обмежень у верхів'ях річок. Це призвело до серйозної гуманітарної кризи.

До слова, проблеми з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму спричинені не лише кліматичними змінами, а й людським фактором. За словами декана факультету природничих наук Києво-Могилянської академії, експерта Кримськотатарського ресурсного центру, професора Євген Хлобистов, нестача води виникла через скорочення природного стоку та збільшення водоспоживання.