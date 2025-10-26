Львів без води: Садовий заявив про завершення ремонту водогону

Садовий зазначив, що вода повертатиметься поступово

Після чотирьох діб кризи з водопостачанням у Львові, спричиненої масштабною аварією, міський голова Андрій Садовий заявив про завершення ремонтних робіт на магістральному водогоні. Він заявив, що аварійну ділянку труби вже успішно замінили, а нову встановлену секцію перевірили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

«Аварійну трубу вже замінили – нову встановили й перевірили. З 10:30 починаємо поступово запускати воду», – заявив мер.

❗️🚰Аварійну трубу вже замінили – нову встановили й перевірили, – Садовий



«З 10:30 починаємо поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою.



Мережа велика – понад 30 кілометрів. Тому вода…

Глава міста попередив, що процес відновлення водопостачання буде тривалим, щоб уникнути нових аварій: «Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою. Мережа велика – понад 30 км. Тому вода повертатиметься поступово, протягом 11–12 годин (якщо не буде нових проривів)».

Фахівці «Львівводоканалу» цілодобово стежать за тиском і станом системи для того, щоб вода з'явилася у всіх районах без проблем.

Як повідомляли раніше, Львів залишається без води вже четвертий день поспіль через масштабну аварію на магістральному водогоні. Ліквідація пошкодження ускладнена через складні умови на місці прориву. Як повідомляють комунальні служби, ремонтні роботи просуваються повільно через значний витік води, який перетворив ґрунт на глибоке болото.

Мешканці Львова четверту добу стоять у довжелезних чергах біля цистерн та джерел. У соціальних мережах публікують фотографії та відео.

Місцева влада закликала жителів економно використовувати наявні запаси та утриматися від спроб самостійно прокопати доступ до пошкодженої труби, щоб не наражати себе на небезпеку та не ускладнювати роботу комунальників.

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.