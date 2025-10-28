Криму загрожує водний колапс. Еколог назвав головні причини
Професор Хлобистов пояснив, як дії окупантів прискорили виснаження водних ресурсів Криму
Проблеми з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму спричинені не лише кліматичними змінами, а й людським фактором. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кримські сльози. Півострів на межі водної катастрофи».
За словами декана факультету природничих наук Києво-Могилянської академії, експерта Кримськотатарського ресурсного центру, професора Євген Хлобистов, нестача води виникла через скорочення природного стоку та збільшення водоспоживання.
«Населення Криму після анексії зросло з двох до трьох мільйонів, а військові структури споживають воду безконтрольно», – пояснив експерт.
Водночас російські окупанти безсистемно «б’ють» нові свердловини, виснажуючи підземні водоносні горизонти, тому вода засолюється й втрачає якість. До 2022 року офіційно налічувалося понад 150 таких свердловин, але після початку повномасштабного вторгнення моніторинг їхньої роботи припинився.
«Ми не знаємо, скільки нині реально працює свердловин і якої якості вода з них. У багатьох випадках її вже не можна вважати питною», – зазначає Хлобистов.
За словами експерта, нині велика частина міських жителів Криму отримує воду за графіком, а сільські громади користуються підземною – часто солоною та непридатною для споживання. «За останні три роки солоність підземних вод, які видобуваються з наявних свердловин на півострові, лише зростає», – додав Хлобистов.
Раніше «Главком» писав, чи врятують жителів окупованого Донбасу шахтні води.
Крім того, фейковий «прем’єр-міністр ДНР» Андрій Чертков озвучив ідею використання шахтних вод як джерела для водопостачання. Втім, як зазначає віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеології» Андрій Нікітін, така ініціатива – технічно складна, економічно збиткова і потенційно небезпечна.
Експерт зазначив, що шахтні води є вичерпним джерелом, яке може швидко зникнути. За його словами, окрім піску, глини та залишків шахтних порід, такі води містять домішки металів і солей – зокрема хлоридів і сульфатів, які практично неможливо видалити без дорогих систем зворотного осмосу, що забезпечують багатоступеневу фільтрацію.
Читайте також:
- Кримські сльози. Півострів на межі водної катастрофи
- Андрій Нікітін: Водопостачання окупованого Донбасу на грані дефолту. Зима стане тестом
- Чи може Україна врятувати окупований Донбас, що залишився без води? Пояснення фахівця
- Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» пояснив, чому окупований Донбас лишився без води
Коментарі — 0