Професор Хлобистов пояснив, як дії окупантів прискорили виснаження водних ресурсів Криму

Проблеми з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму спричинені не лише кліматичними змінами, а й людським фактором. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кримські сльози. Півострів на межі водної катастрофи».

За словами декана факультету природничих наук Києво-Могилянської академії, експерта Кримськотатарського ресурсного центру, професора Євген Хлобистов, нестача води виникла через скорочення природного стоку та збільшення водоспоживання.

«Населення Криму після анексії зросло з двох до трьох мільйонів, а військові структури споживають воду безконтрольно», – пояснив експерт.

Водночас російські окупанти безсистемно «б’ють» нові свердловини, виснажуючи підземні водоносні горизонти, тому вода засолюється й втрачає якість. До 2022 року офіційно налічувалося понад 150 таких свердловин, але після початку повномасштабного вторгнення моніторинг їхньої роботи припинився.

«Ми не знаємо, скільки нині реально працює свердловин і якої якості вода з них. У багатьох випадках її вже не можна вважати питною», – зазначає Хлобистов.

За словами експерта, нині велика частина міських жителів Криму отримує воду за графіком, а сільські громади користуються підземною – часто солоною та непридатною для споживання. «За останні три роки солоність підземних вод, які видобуваються з наявних свердловин на півострові, лише зростає», – додав Хлобистов.

Крім того, фейковий «прем’єр-міністр ДНР» Андрій Чертков озвучив ідею використання шахтних вод як джерела для водопостачання. Втім, як зазначає віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеології» Андрій Нікітін, така ініціатива – технічно складна, економічно збиткова і потенційно небезпечна.

Експерт зазначив, що шахтні води є вичерпним джерелом, яке може швидко зникнути. За його словами, окрім піску, глини та залишків шахтних порід, такі води містять домішки металів і солей – зокрема хлоридів і сульфатів, які практично неможливо видалити без дорогих систем зворотного осмосу, що забезпечують багатоступеневу фільтрацію.