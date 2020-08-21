Дощі з грозами та спека: прогноз погоди в Україні на 21 серпня
У Києві сьогодні вдень короткочасний дощ та гроза, температура 27-29°
В Україні у п'ятницю в деяких областях пройдуть короткочасні дощі та грози, на решті території очікується спекотна погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).
«Вночі у Криму, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних та більшості центральних областей 30-35°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°», – йдеться у повідомленні.
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від 17 до 19°, вдень 27-29°.
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