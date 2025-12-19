У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
Тольяттіазот потрапив під удар
Сьогодні, 19 грудня, безпілотники атакували хімічний завод Тольяттіазот у Тольятті, РФ. На місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
За даними місцевих жителів, на місце атаки прямують пожежники. Тольяттіазот – один із найбільших хімічних заводів РФ та один з найбільших світових виробників аміаку. Основна продукція підприємства включає аміак, карбамід (сечовину), метанол та інші азотні хімікати.
Зокрема, частина Ростова залишилася без світла після «прильотів».
Нагадаємо, вночі 19 грудня у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. Ймовірно, Орел було атаковано ракетами, інші міста – безпілотниками.
