Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
фото: скриншот з відео

Тольяттіазот потрапив під удар

Сьогодні, 19 грудня, безпілотники атакували хімічний завод Тольяттіазот у Тольятті, РФ. На місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

За даними місцевих жителів, на місце атаки прямують пожежники. Тольяттіазот – один із найбільших хімічних заводів РФ та один з найбільших світових виробників аміаку. Основна продукція підприємства включає аміак, карбамід (сечовину), метанол та інші азотні хімікати.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, частина Ростова залишилася без світла після «прильотів».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, вночі 19 грудня у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. Ймовірно, Орел було атаковано ракетами, інші міста – безпілотниками.

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження Астраханського газопереробного заводу
Сили оборони України уразили Астраханський газопереробний завод у РФ
15 грудня, 18:26
У 2022 році західні країни заморозили близько 260 млрд євро активів Центробанку РФ
Росія вимагає від бельгійського депозитарія майже $230 млрд через заморожені активи
15 грудня, 10:20
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
4 грудня, 23:11
Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
4 грудня, 21:03
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
3 грудня, 21:42
Нині триває 1368-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
22 листопада, 08:20
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12
Рязанський НПЗ постраждав від вогневого ураження ЗСУ
Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ
20 листопада, 15:21

Соціум

У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua