Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні

Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі

Представники США доповіли Дональду Трампу та українській стороні про результати зустрічі з Росією у Кремлі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проінформували президента США Дональда Трамп та українську сторону про хід переговорів у Москві, що відбулися напередодні. Про це повідомляє Reuters.

За словами посадовця Білого дому, між представниками США та Росії напередодні відбулась «ретельна, продуктивна зустріч».

«Спеціальний посланець Віткофф та Кушнер доповіли президенту (США. – Ред.) та українцям про зустріч», – додав він. Деталі обговорень наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном оцінив можливість зустрічі з Віткоффом: «Я буду реагувати відповідно до цих результатів. Якщо я відчуватиму, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були би прийняти його в Україні, але я не певен, що вони цими днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора».

2 грудня разом зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом до Володимира Путіна приїхав зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Російська служба BBC зауважила, що раніше, коли Стівен Віткофф сам приїздив до Москви, його через це критикували.

Рада ухвалила рішення, згідно з яким положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов більше не застосовуватимуться до російської в Україні. «За» проголосували 264 парламентарів.