Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
фото: EPA-EFE

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зауважив, що задіяння заморожених російських коштів може спричинити серйозні негативні наслідки для його країни 

Бельгія висунула Європейському Союзу низку вимог, виконання яких є необхідним для її згоди надати Україні репараційний кредит, забезпечений замороженими російськими активами. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, інформує «Главком».

Глава бельгійського уряду наголосив, що задіяння заморожених російських коштів, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, може спричинити серйозні негативні наслідки як для самої Бельгії, так і для Європи загалом. З огляду на це, країна висунула три ключові вимоги на підтримку ініціативи репараційного кредиту:

  • Барт Де Вевер зазначив, що потрібне абсолютне гарантування взаємної відповідальності за потенційні ризики. Він пояснив, що згідно з діючими угодами про захист інвестицій, компенсаційні виплати за незаконну експропріацію можуть бути значно більшими за первісну вартість самих активів, включаючи складні відсотки та нереалізований прибуток. Тому, на його думку, гарантії мають покривати усі потенційні фінансові зобов'язання з першого ж дня;
  • Бельгія вимагає, щоб Euroclear мав достатній запас ресурсів для забезпечення ліквідності на випадок потреби. Ці ресурси можуть знадобитися, якщо Euroclear потрапить під російські санкції, або якщо Центральний банк РФ вимагатиме відшкодування збитків. Така вимога компенсації може стати наслідком судового чи арбітражного процесу, або ж мирної угоди;
  • Прем'єр-міністр вважає логічним, щоб усі країни-члени ЄС, які володіють російськими активами, брали участь у цій операції. Він висловив позицію, що кошти повинні стягуватися пропорційно та рівномірно з усіх інституцій, які розташовані на європейській території, і бажано, щоб участь взяли й інші держави, які входять до «коаліції рішучих».

Хоча пропозиція Єврокомісії рухається у напрямку виконання цих трьох умов, Барт Де Вевер вважає її поки що недостатньою для задоволення мінімальних вимог Бельгії. Він підкреслив, що Бельгія повністю підтримує Україну та прагне посилити допомогу. Водночас, він зауважив, що не можна вимагати від країни неможливого, і висловив сподівання на підтримку цієї урядової позиції парламентом.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер в інтерв'ю La Libre висловив переконання, що заяви про поразку Росії у війні проти України є «байкою та повною ілюзією». На його думку, Росія не програє. У зв'язку з цим, Бельгії доведеться повернути Кремлю заморожені активи після завершення конфлікту.

Де Вевер наголосив на «неймовірному тиску» навколо питання вилучення суверенних російських фондів, називаючи спробу передачі цих коштів Україні «крадіжкою».

Нагадаємо, країни Євросоюзу тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити використання податків із заморожених російських активів на €140 млрд, що зберігаються в Брюсселі. Члени ЄС звинувачують уряд Барта де Вевера у непрозорості та побоюються, що частина коштів може залишатися у бюджеті Бельгії замість того, щоб надходити Україні. 

Єврокомісія наполягає, щоб усі 27 країн ЄС погодили передачу цих активів Україні як репараційний кредит для підтримки економіки. Рішення планують ухвалити на саміті 18 грудня.

Як відомо, бельгійський депозитарій Euroclear, де перебуває більша частина заморожених активів Росії, заявив, що виступає проти конфіскації грошей через страх Кремля. Генеральна директорка фінустанови Валері Урбен написала листа до очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти, де заявила про нібито ризики запропонованого Європою репараційного кредиту для України. 

Теги: Бельгія кредит росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До переїзду у Росію Едвардс виступав у Національній студентській асоціації спорту (NCAA) у США
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
Сьогодні, 11:17
Судно «тіньового флоту» Mersin
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Вчора, 01:18
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
2 грудня, 05:38
Жінка проходить повз рекламний щит із зображенням російського солдата, який бере участь у військових діях в Україні, з написом «Гордість Росії» у Санкт-Петербурзі
Радіоведуча вербувала громадян ПАР воювати за РФ у війні проти України
2 грудня, 04:56
Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів
НАТО розглядає превентивні удари по Росії
1 грудня, 06:38
Російський Червоний Хрест продовжує отримувати міжнародне фінансування під час війни Росії в Україні
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ
27 листопада, 12:38
Що означає запропонований мирний план: висновки ШІ
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
21 листопада, 13:56
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
Президент зробив заяву про Tomahawk
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
7 листопада, 16:57

Політика

The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
Бельгія назвала три ключові умови для підтримки репараційного кредиту Україні
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери
Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні
Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua