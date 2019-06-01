У Трампа підримали вихід Британії з ЄС



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Американська сторона вважає правильним, аби Британія виконувала волю більшості своїх громадян і вийшла з ЄС

Brexit пропонує можливість Британії стати сильною й незалежною країною, вважає Болтон

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон підтримав ідею виходу Великої Британії з ЄС, заявивши, що це її тільки зміцнить.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph напередодні візиту Дональда Трампа до Лондона.

«Brexit пропонує можливість Британії стати сильною й незалежною країною, яка позитивно впливатиме на решту світу і гратиме важливу роль у НАТО», - цитує британське видання Болтона.

При цьому радник Трампа назвав «тріумфом демократії» наслідки референдуму в Британії в 2016 році щодо Brexit. Він підкреслив, що американська сторона вважає правильним, аби Британія виконувала волю більшості своїх громадян і вийшла з Євросоюзу.

Болтон також підтвердив обіцянку Трампа, що Вашингтон має намір проводити переговори з Лондоном про торговельну угоду, яка буде «взаємовигідною для США та Великої Британії».

Напередодні Трамп позитивно оцінив прихильників виходу Британії із ЄС.

Раніше повідомлялося, що 750 тисяч громадян країн ЄС подали документи, щоб і далі проживати в країні, не зважаючи на Brexit.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

За посаду прем’єра Британії готові поборотися вже 10 претендентів.