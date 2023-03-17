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«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки
фото з відкритих джерел

Росіяни створили свою «переможну» марку і послали американський безпілотник, але не змогли вигадати власний дизайн

Росіяни, ймовірно, задумали випустити власну поштову марку на честь збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, але дизайн марки повністю вкрадений з української марки «Русскій воєнний корабль, іди…». Обурливі кадри з'явилися у мережі.

Марка «Американський дрон, іди»
Марка «Американський дрон, іди»

Після збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем Росія, вочевидь, хоче залишити цю «перемогу» у віках. Для цього вони вирішили створити дизайн поштової марки, для «увіковічнення» цієї події.

Ідею та дизайн росіяни вирішили повністю вкрасти з української марки «російський воєнний корабель іди на**й», яку Укрпошта випустила у квітні минулого року безпосередньо перед затоплення крейсера «Москва».

Українська марка «Русский военньій корабль, иди…»
Українська марка «Русский военньій корабль, иди…»

Росіяни вирішили змінити фон української марки, яка в синьо-жовтих кольорах, на кольори свого триколору. Прикордонника, який 24 лютого 2022 року послав російський крейсер «Москва» у відповідь на вимогу здатися під час штурму Зміїного, загарбники перетворили на свого солдата, проте образ залишився тим самим. Росіяни додали навіть переклад англійською — очевидно, аби ще більше дошкулити США.

Варто підкреслити, що офіційних даних про випуск подібної філателії в росії немає. Цілком можливо, що це – черговий мем часів війни або спроба вкинути фейк в українське суспільство. Проте українці з реготом відреагували на черговий плагіат росіян. Користувачі водночас дивуються немічності росіян, нездатних вигадати щось своє, і сміються над цим.

«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки фото 1

У Росії також відреагували на це «мистецтво». Навіть недолугі росіяни не в захваті від роботи своїх пропагандистів та «пабєдабєсія».

«Американський дрон, іді...». Росія вкрала ідею української марки фото 2

Нагадаємо, США заявили, що 14 березня російський винищувач зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зрештою дрон упав у міжнародні води.

Американське командування стверджує, що цей інцидент «не лише є небезпечним і непрофесійним, а й свідчить про відсутність компетентності».

У США пояснили, що їхні повітряні сили здійснюють польоти по всій Європі відповідно до чинного законодавства країни, яка приймає, та міжнародного права. Агресивні дії російського авіаційного екіпажу «небезпечні та можуть призвести до похибок і ненавмисної ескалації», каже командування. 

Зауважимо, США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27.

Через інцидент Держдепартамент викликав посла Росії. Водночас у російському міноборони заперечують причетність до інциденту. Мовляв, апарат сам утратив керування та впав у воду.

Теги: росія українці корабель мистецтво Укрпошта корабль безпілотник росіяни

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