У Туреччині перекинувся автобус: є загиблі та десятки постраждалих (фото)

Пасажирський автобус перекинувся через те, що водій не впорався з керуванням

Внаслідок ДТП загинула дитина

На сході Туреччини внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса загинули п'ятеро людей, серед них дитина, ще 22 – постраждали. Про це повідомляє СNN Türk.

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Аварія сталася близько 03:00 на шосе Діярбакир-Сільван у районі Багдере. Пасажирський автобус компанії Yeni Diyarbakir, який прямував з Діярбакира до Игдира, перекинувся через те, що водій не впорався з керуванням.

Зазначається, що на місце аварії було направлено велику кількість медичних та пожежних бригад, представників поліції.

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Нагадаємо, 25 грудня на Вінниччині сталася смертельна ДТП. 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом», – сказано у повідомленні. Водійка машини та її 8-річна донька, яка була у салоні, загинули на місці події.