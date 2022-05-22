У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)
У турецькій провінції Ніде в ДТП потрапив автобус, який перевозив студентів. Постраждали понад 40 осіб
У Туреччині 22 травня сталася аварія з автобусом, який перевозив студентів. Внаслідок ДТП травми отримали 42 особи, з них п'ятеро – важкі. Про це повідомив телеканал NTV.
Аварія сталася у провінції Ніде, що у центральній частині країни. За попередніми даними, водій приватного автобуса, який перевозив студентів із міста Адана до Коньї, не впорався з керуванням на одній з ділянок та вилетів з дороги.
Постраждалих доставлено до лікарень. Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині водійка влаштувала масштабну ДТП за участі шести автівок. У салоні автівки Renault Megane перебували семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.