У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)

У Туреччині 22 травня сталася аварія з автобусом, який перевозив студентів. Внаслідок ДТП травми отримали 42 особи, з них п'ятеро – важкі. Про це повідомив телеканал NTV.

Аварія сталася у провінції Ніде, що у центральній частині країни. За попередніми даними, водій приватного автобуса, який перевозив студентів із міста Адана до Коньї, не впорався з керуванням на одній з ділянок та вилетів з дороги.

Постраждалих доставлено до лікарень. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині водійка влаштувала масштабну ДТП за участі шести автівок. У салоні автівки Renault Megane перебували семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.