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    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)

    Водій автобуса не впорався з керуванням на одній з ділянок та вилетів з дороги - У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)
    Водій автобуса не впорався з керуванням на одній з ділянок та вилетів з дороги
    фото: NTV

    У турецькій провінції Ніде в ДТП потрапив автобус, який перевозив студентів. Постраждали понад 40 осіб

    У Туреччині 22 травня сталася аварія з автобусом, який перевозив студентів. Внаслідок ДТП травми отримали 42 особи, з них п'ятеро – важкі. Про це повідомив телеканал NTV.

    Аварія сталася у провінції Ніде, що у центральній частині країни. За попередніми даними, водій приватного автобуса, який перевозив студентів із міста Адана до Коньї, не впорався з керуванням на одній з ділянок та вилетів з дороги.

    Постраждалих доставлено до лікарень. Поліція проводить розслідування.

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    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)
    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)
    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)
    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)

    Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині водійка влаштувала масштабну ДТП за участі шести автівок. У салоні автівки Renault Megane перебували семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.

    Теги: Туреччина ДТП дороги водій аварія розслідування #stoprussia
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    У Туреччині перекинувся автобус зі студентами, понад 40 травмованих (фото)