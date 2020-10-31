У Туреччині зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок землетрусу

Завершені пошуково-рятувальні роботи в чотирьох з 17 зруйнованих будівель Ізміра

Під час землетрусу на заході Туреччини в п'ятницю щонайменше 20 осіб загинули і майже 800 отримали поранення.

Відповідні дані в суботу, 31 жовтня, опублікувало Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD).

«Загалом 763 людини отримали поранення: 702 людини в Ізмірі, п'ять в Манісі, дві в Баликесірі і 54 в Айдині. В районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники, 20 пошукових собак і 450 автомобілів», – йдеться в звіті.

Зазначається, що завершені пошуково-рятувальні роботи в чотирьох з 17 зруйнованих будівель Ізміра.

Агентство також представило дані про 211 афтершоків, 21 з яких мали магнітуду понад 4.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.