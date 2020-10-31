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    У світі

    У Туреччині зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок землетрусу

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    <p>У районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники</p> - У Туреччині зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок землетрусу

    У районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники

    Фото: Reuters

    Завершені пошуково-рятувальні роботи в чотирьох з 17 зруйнованих будівель Ізміра

    Під час землетрусу на заході Туреччини в п'ятницю щонайменше 20 осіб загинули і майже 800 отримали поранення.

    Відповідні дані в суботу, 31 жовтня, опублікувало Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD).

    «Загалом 763 людини отримали поранення: 702 людини в Ізмірі, п'ять в Манісі, дві в Баликесірі і 54 в Айдині. В районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники, 20 пошукових собак і 450 автомобілів», – йдеться в звіті.

    Зазначається, що завершені пошуково-рятувальні роботи в чотирьох з 17 зруйнованих будівель Ізміра.

    Агентство також представило дані про 211 афтершоків, 21 з яких мали магнітуду понад 4.

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

    Туреччина стихійні лиха рятувальники землетрус
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